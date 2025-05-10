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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
1 хв

У СтратКомі розповіли, як повернутися із СЗЧ до 30 серпня: алгоритм дій

Важливо відповідально обрати новий підрозділ та посаду, адже після повторного СЗЧ повернутися на службу вже неможливо.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
СЗЧ

СЗЧ

У СтратКомі ЗСУ пояснили, як повернутися із самовільного залишення військової частини (СЗЧ) до 30 серпня 2025 року.

Президент України підписав Закон №4392-9, який вводить спрощений механізм добровільного повернення до служби для тих, хто самовільно залишив частину або вчинив дезертирство до 10 травня 2025 року.

Повернутися на службу можна до 30 серпня 2025 року, зазначив СтратКом ЗСУ у Telegram і пояснив алгоритм дій.

Варіант 1 — особисто:

Звернись до одного з органів:

  • Військова служба правопорядку ЗСУ (ВСП)

  • Батальйони резерву

  • Державне бюро розслідувань

  • Національна поліція України

Варіант 2 — через «Армія плюс»:

  • Подай електронний рапорт про готовність повернутись.

  • Після підтвердження — маєш 24 години, щоб прибути до підрозділу ВСП для оформлення.

Що відбувається далі?

  • Перевірка даних: особистих, документів, стану кримінального провадження (якщо є)

  • Організація супроводу до батальйону резерву

  • Перевірка інформації в ЄРДР

  • За потреби — допомога у підготовці клопотання до слідчого, прокурора чи суду

  • Судові засідання можливі онлайн

Після повернення:

  • відновлюється контракт;

  • поновлюються всі виплати й забезпечення;

  • повертаються пільги та соціальні гарантії;

  • отримуєш повноцінний правовий захист і підтримку.

Нагадаємо, 30 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13177, який вносить зміни щодо військовослужбовців, що самовільно залишили військову частину.

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Дата публікації
Кількість переглядів
135
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