Укрaїнa
266
2 хв

У студентів зростуть стипендії: коли і наскільки

У бюджеті на 2026 рік на стипендії для студентів закладено 6,6 млрд грн.

Ірина Лаб'як
Студенти

Студенти

В Україні для студентів університетів та коледжів удвічі зростуть стипендії від 1 вересня 2026 року.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

У державному бюджеті на 2026 на академічні та іменні стипендії закладено 6,6 млрд грн. Ця сума є на 1,2 млрд грн більшою, ніж 2025 року.

«Студенти університетів і коледжів уже з 1 вересня 2026 року отримуватимуть удвічі більші виплати», — йдеться у заяві Мінфіну.

Так, в університетах зростуть усі види стипендій — від мінімальної академічної до президентської та галузевих. У колежах буде аналогічне підвищення — удвічі зростуть мінімальна, підвищена, галузеві та іменні стипендії.

Наскільки зростуть стипендії у студентів коледжів?

  • Стипендія президента: чинна — 7 600 грн, зросте до 15 200 грн.

  • Стипендія Верховної Ради України: чинна— 3 320 грн, зросте до 6 640 грн.

  • Мінімальна академічна стипендія: чинна — 1 510 грн, зросте до 3 020 грн.

  • Підвищена академічна стипендія: чинна — 2 197 грн, зросте до 4 394 грн.

  • Стипендія за галузевим принципом: чинна— 1 930 грн, зросте до 3 860 грн.

  • Стипендія за галузевим принципом (підвищена): чинна — 2 809 грн, зросте до 5 618 грн.

Наскільки зростуть стипендії у студентів університетів?

  • Стипендія президента: чинна — 10 000 грн, зросте до 20 000 грн.

  • Стипендія Верховної Ради України: чинна — 4 400 грн, зросте до 8 800 грн.

  • Стипендія Кабінету Міністрів України: чинна — 4 000 грн, зросте до 8 000 грн.

  • Мінімальна академічна: чинна — 2 000 грн, зросте до 4 000 грн.

  • Підвищена академічна: чинна — 2 910 грн, зросте до 5 820 грн.

  • Стипендія за галузевим принципом: чинна — 2 550 грн, зросте до 5 100 грн.

  • Стипендія за галузевим принципом (підвищена): чинна — 3 710 грн, зросте до 7 420 грн.

Нагадаємо, минулого тижня парламент затвердив держбюджет-2026. У ньому збережено підвищення зарплат для освітян і медиків, а також соціальних стандартів. Проте кошти на збільшення зарплат військовим не були закладені, що викликало критику опозиції. Урядовці обіцяють, що кошторис, який є «воєнним, суровим», переглядатимуть після забезпечення фінансування дефіциту.

