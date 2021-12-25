У судді КСУ знайшли незадекларовану нерухомість в Криму на ₴4 млн

У судді КСУ знайшли незадекларовану нерухомість в Криму на ₴4 млн

НАЗК завершило повну перевірку декларацій суддів КСУ.

Суддя Конституційного суду України Віктор Кривенко не вказав у декларації земельну ділянку вартістю 4 млн гривень, розміщену на території тимчасово окупованого Кримського півострова.

Про це свідчать дані Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке 24 грудня завершило повну перевірку декларацій суддів КСУ.

Зазначається, що це є ознакою кримінального правопорушення за статтею щодо декларування недостовірної інформації (ст. 366-2 ККУ), санкція якої передбачає від 68-85 тисяч гривень штрафу до двох років ув'язнення.

Окрім того, за підсумками перевірки виявилося, що суддя КСУ Олександр Касмінін не задекларував відомості щодо вартості (2,4 млн гривень) квартири у Києві загальною площею 150,5 м2.

Інформацію щодо виявлених ознак кримінальних правопорушень НАЗК передало до Національного антикорупційного бюро.

Читайте також: