У судді КСУ знайшли незадекларовану нерухомість в Криму на ₴4 млн

НАЗК завершило повну перевірку декларацій суддів КСУ.
Суддя Конституційного суду України Віктор Кривенко не вказав у декларації земельну ділянку вартістю 4 млн гривень, розміщену на території тимчасово окупованого Кримського півострова.
Про це свідчать дані Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке 24 грудня завершило повну перевірку декларацій суддів КСУ.
Зазначається, що це є ознакою кримінального правопорушення за статтею щодо декларування недостовірної інформації (ст. 366-2 ККУ), санкція якої передбачає від 68-85 тисяч гривень штрафу до двох років ув'язнення.
Окрім того, за підсумками перевірки виявилося, що суддя КСУ Олександр Касмінін не задекларував відомості щодо вартості (2,4 млн гривень) квартири у Києві загальною площею 150,5 м2.
Інформацію щодо виявлених ознак кримінальних правопорушень НАЗК передало до Національного антикорупційного бюро.
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