У судді Верховного Суду Богдана Львова виявили російське громадянство - СБУ

Служба безпеки України проінформувала Верховний Суд про наявність у судді Богдана Львова громадянства Російської Федерації згідно з даними реєстрів РФ.

Про це повідомили у Верховному суді.

За даними СБУ, Львов отримав паспорт РФ у 2012 році, продовживши його замість паспорта від 1999-го, який втратив чинність. Також там підтвердили, що, в реєстрі угод щодо нерухомого майна Росії є податковий номер судді, який той отримав.

Сьогодні судді Касаційного господарського суду мають розглянути питання дострокового звільнення Львова з посади.

"Нагадуємо, що сьогодні о 12:00 відбудуться збори суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду з таким порядком денним: Щодо питання дострокового звільнення судді Львова Б. Ю. з посади голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду", - написано у повідомленні.

Також у ВС додали, що Львов народився 28 вересня 1967 року у Запоріжжі.

Нагадаємо, у звільненому Вовчанську Харківської області затримали місцевого гауляйтера. Колаборант зривав державні прапори в окупованому місті та планував стати окупаційним "мером" міста. Тепер зрадникові загрожує до 15 років позбавлення волі, оскільки його затримали правоохоронці.

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