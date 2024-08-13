У Суджі на Курщині до розпаду СРСР всі говорили українською – нардеп про своє дитинство

Нардеп наголосив, що після розпаду СРСР регіон зазнав особливо жорсткої русифікації.

У прикордонному містечку Суджа Курської області, яке зараз, за неофіційними даними, контролюють ЗСУ, ще до розпаду СРСР всі говорили українською мовою.

Про це розповів народний депутат Сергій Соболєв, згадуючи своє дитинство, передають Новини. Live.

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"Я добре пам'ятаю в дитинстві, коли мені було 5 років, мене відправляли до бабусі. Я добре запам'ятав цей район – Судженський. Я добре пам'ятаю, що всі там спілкувалися українською мовою. І мене це дивувало", – сказав депутат.

Він наголосив, що після розпаду СРСР регіон зазнав особливо жорсткої русифікації.

"Тобто ви можете уявити, яка там робота проводилася після розвалу Радянського Союзу для того, щоб "зачистити" і знищити повністю будь-які згадки про українську мову. І тут ми чуємо, що виявляється, і зараз люди там спілкуються українською, а не лише розуміють", – сказав Соболєв, коментуючи гучне відео у Мережі, де місцеві жительки похилого віку в Курській області звертаються до наших військових українською.

Нагадаємо, у Мережі з'явилося відео, як жительки Курської області звертаються до бійців ЗСУ українською мовою. ТСН.ua пояснював, що південна Курщина належить до етнічних українських регіонів – Східної Слобожанщини і частково Сіверщини.

Україномовні бабусі з Курської області здивували Мережу

Раніше головком ЗСУ Олександр Сирський доповів президентові Зеленському, що на цей час під контролем ЗСУ перебуває близько 1000 км² території Росії.

Натомість президент Зеленський доручив розробити гуманітарний план для Курщини.

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