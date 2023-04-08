У Сумах 11-річна дівчинка врятувала трьох дітей з пожежі

У Сумах сталася пожежа в приватному будинку. Під час інциденту вдома перебували чотири малолітні дитини. Дівчинка 2012 року народження врятувала своїх братиків та сестричку з вогню.

Про це повідомляє ДСНС України.

Пожежа виникла у приватному житловому будинку по вулиці Пантелеймона Куліша.

"Коли більшість дітей ще спали, 5-річний хлопчик повідомив найстаршій сестричці, що в їхньому помешканні виникла пожежа. Дівчинка Нікіта (2012 р.н) не розгубилась і спробувала самостійно загасити пожежу, але це їй не вдалось", — йдеться у повідомленні.

Нікіта почала рятувати дітей у будинку. Дівчинка виносила на руках братика та сестричку (1 та 4 роки). 5-річний братик самостійно вибіг на вулицю.

Крики дітей почули сусіди. Вони забрали їх до свого помешкання та викликали рятувальників, які прибули за 5 хвилин.

У будинку горіли меблі, побутова техніка, покрівля та перекриття. Вогонь поширювався по горючих конструкціях, однак рятувальникам вдалося його побороти.

Нагадаємо, на Львівщині 11-річна дівчинка врятувала життя однокласнику - хлопець ледь не загинув у пожежі.

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