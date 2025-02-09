У Сумах 13-річний хлопець постраждав після вибуху: подробиці трагедії

У Сумах 13-річний хлопець потрапив до лікарні після того, як приніс додому знайдену на вулиці деталь, що вибухнула.

Про це повідомила поліція Сумської області у Facebook.

"У Сумах 13-річний хлопчик приніс додому знайдені на вулиці запчастини, схожі на двигун. Через деякий час один із цих предметів вибухнув. Дитина отримала ушкодження та була ушпиталена до лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції, які встановлюють всі обставини та походження вибухонебезпечного предмета", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці працюють над виявленням вибухонебезпечних предметів та проводять профілактичні заходи серед населення. Вони закликали бути уважними та пояснювати дітям небезпеку підозрілих предметів. У разі знайдення такого предмета слід відійти на безпечну відстань і негайно повідомити поліцію за номером 102.

Нагадаємо, в Україні з'явилася нова цивільна професія – демінер. Тепер громадяни, зокрема ветерани з ампутаціями, зможуть долучитися до розмінування територій, забруднених вибухонебезпечними предметами.

Читайте також: