У Сумах 49-річний збоченець розбещував і травмував 4-річну онуку своєї співмешканки

Зловмисник залишився наодинці з 4-річною дитиною та вчинив з нею розпусні дії.

49-річний житель Сумського району розбещував 4-річну дівчинку, спричинивши їй ще й легкі тілесні ушкодження. За скоєне його засудили до 6 років позбавлення волі.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

"Прокурором доведено, що в листопаді 2021 року чоловік, перебуваючи в м. Суми у квартирі своєї співмешканки, залишився наодинці з її 4-річною онукою та, використовуючи безпорадний стан дитини, вчинив з нею розпусні дії. З огляду на вік, дівчинка не зрозуміла значення протиправних дій, які з нею вчинив дорослий, однак розповіла про них бабусі, яка вже й повідомила про вказаний факт у поліцію. У ході слідства інформація підтвердилась. Більш того, медики зафіксували на тілі дитини легкі тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Обвинувачений під час судового засідання провину свою заперечував, стверджував, що співмешканка його обмовила, однак рішенням суду всі його доводи визнано необґрунтованими.

Так суд призначив чоловіку до 6 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади і займатись будь-якою діяльністю, пов’язаною з піклуванням за дітьми та їх вихованням строком на 3 роки.

Нагадаємо, у Броварах на Київщині жінка та її співмешканець ґвалтували та катували трьох малолітніх дітей. Щоб сусіди не чули дитячий плач, жінка закривала їм рот ганчіркою та погрожувала вбивством.

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