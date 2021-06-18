У Сумах авто в’їхало в літню терасу кафе: є потерпілі

Одна жінка опинилася у лікарні.

У Сумах автомобіль в’їхав у літній майданчик кафе: троє людей травмовані.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 18 червня.

Також читайте У Сумах нетверезий водій протаранив паркан відділу поліції

За свідченням очевидців, припаркований легковик стояв за кілька метрів від кафе. Раптом автівка перескочила через бордюр і протаранила столик, за яким сиділи четверо людей. "Стіл опинився під машиною. З-під авто діставали стілець, жіночка встигла відскочити. Якби не встигла - не відомо що було б", - згадуж очевидиця Наталія Воскобойнікова.

Одну жінку підім’яло під авто – вона отримала забої рук та живота. Її шпиталізували. Ще одну жінку та чоловіка медики оглянули, а після надання допомоги відпустили додому.

За попередніми даними правоохоронців, 55-річний водій був тверезий. Як він пояснив, машина стояла з увімкненою передачею. Коли її завів, то авто різко рушило на людей.

Як повідомлялося, в Одесі "БМВ" на єврономерах протаранило стовп рекламного щита. Авто неслося так швидко, що його викинуло на розподільну смугу і понесло дорогою. Свідки аварії, які виклали відео в соцмережі, розповідають: після зіткнення стрілка на приладовій дошці авто завмерла на позначці 176 кілометрів на годину.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання