У Сумах безпілотник влучив у багатоквартирний будинок (фото)

У місті Суми в ніч проти 30 січня ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний будинок.

Про це повідомив виконувач обовʼязків міського голови Артем Кобзар.

Він заявив, що на місті працюють співробітники ДСНС, а також лікарі швидкої.

У Сумській ОВА заявили, що внаслідок удару загинула одна людина. Пізніше дана інформація була спростована Міськрадою міста.

Триває рятувальна операція.

Раніше повідомлялося, що ворог атакував Київ безпілотниками, які були начинені шрапнеллю.

Ми раніше інформували, що ворог здійснив чергову атаку безпілотними літальними апаратами на Ізмаїльський район. Ціллю стала портова інфраструктура.

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