У Сумах чоловік 9 років ґвалтував дитину, а потім почав шантажувати

Правоохоронці затримали 51-річного жителя Сумського району, який упродовж 9 років шантажував дівчинку та примушував до вступу в статевий зв'язок, а також зберігав порнографіче відео.

Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Про це повідомили у прокуратурі Сумської області.

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За даними слідства, 2013 року приватний підприємець, діяльність якого пов’язана з наданням розважальних послуг дітям у Сумах, ошуканством отримав відверті фото 13-річної дівчинки. Він почав шантажувати дитину тим, що оприлюднить ці знімки.

Психологічний шантаж та тиск продовжувалися декілька днів, а коли чоловік зрозумів, що дитина доведена до відчаю, запропонував їй зустрітися. Під час зустрічі він змусив дівчинку вступити з ним у статевий зв'язок. Упродовж наступних 9 років чоловік періодично зустрічався з дитиною та вчиняв з нею дії сексуального характеру. Їхні зустрічі він часто знімав на телефон.

"Коли дівчина подорослішала, вона відмовилася від зустрічей з чоловіком, проте він почав знову шантажувати її оприлюдненням фото та відео. За знищення компрометуючих матеріалів чоловік вимагав у неї 1 тисячу доларів США. Відтак дівчина звернулась до поліції", - йдеться у повідомленні відомства.

Чоловіка затримано, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у Кривому Розі за ґрати відправили чоловіка, який в стані алкогольного сп'яніння згвалтував свого пасинка. За це він проведе у в'язниці 10 років.

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