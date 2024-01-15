У Сумах чоловік отримав повістку і майже півтора року уникав мобілізації: що він вигадав

На суді чоловік провину не визнав та заявив, що він хворий.

У Сумах до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який від вересня 2022 року уникав мобілізації.

Про це йдеться у вироку Зарічного районного суду м. Суми від 11 січня 2024 року.

За даними суду, жителя Сум у вересні 2022 року ВЛК визнала придатним до служби в армії. Тоді йому вручили бойову повістку для відправлення на військову службу. Проте чоловік майже півтора року ховався від мобілізації.

На суді чоловік провину не визнав та зазначив, що хоч ВЛК визнала його придатним до служби в армії, але це не так. Він повідомив, що нібито пройшов огляд не у всіх лікарів та говорив, що у нього є проблеми зі здоров`ям, але його все одно визнали придатним.

"Не пам`ятав, чи вручили йому бойову повістку, проте підтвердив те, що знав про необхідність явки до військової частини після проходження комісії. Не прийшов у визначену дату до військкомату, бо з такою хворобою, як у нього, він не має змоги служити, йому дуже важко навіть у повсякденному житті. Так, у 2004-2005 році йому видалили жировик, після чого пішла інфекція та зараження, через що у 2016 році він переніс ще операцію", - йдеться у свідченні потерпілого.

Чоловік додав, що він раніше працював зварювальником, проте роботодавець його звільнив, дізнавшись про кримінальне провадження. Рішення ВЛК підсудний не оскаржував.

Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

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