У Сумах чоловік вдарив поліцейську та показував їй свій статевий орган: причина

На суді чоловік перепросив у потерпілої.

У Сумах до іспитового терміну засудили чоловіка, який вдарив поліцейську та показував їй свій статевий орган.

Про це йдеться у вироку Ковпаківського районного суду м. Суми (назва суду недекомунізована - ред.)

За даними суду, інцидент стався 7 жовтня 2023 року в одному із будинків на вулиці Революції Гідності у м. Суми. Там підозрюваний влаштував конфлікт із сусідами, які викликали поліцію.

Коли правоохоронці прибули - він продовжував дебоширити. Чоловік показував патрульній свій статевий орган та вдарив правоохоронницю. Це тривало до того часу, поки напарник потерпілої не надів на агресора наручники.

На суді чоловік провину визнав та перепросив у поліцейської. Він додав, що того дня був нетверезий.

Суд визнав чоловіка винним за за ч.3 ст. 296, ч.2 ст. 345 КК України та засудив до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, на Сумщині чоловік на очах в 1-річної дитини вбив її матір.

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