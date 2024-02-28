У Сумах чоловік вигадав, як уникнути мобілізації через "дружину в Польщі": чим це закінчилось

У Сумах до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації. На суді він просив відстрочку від армії, бо "його дружина на заробітках у Польщі, а він виховує дитину".

Про це йдеться у вироку Ковпаківського районного суду м. Суми (назва суду недекомунізована - ред.).

Чоловік ухилився від мобілізації

За даними суду, 5 червня 2023 року ВЛК визнала чоловіка придатним до служби в армії. 7 червня у приміщенні військкомату він отримав "бойову повістку" та повинен був прийти до ТЦК для відправлення на службу по мобілізації, проте ухилився.

Підсудний хотів отримати відстрочку від армії, бо його дружина у Польщі

На суді чоловік заявив, що у нього "були скарги на стан здоров`я, проте його визнали придатним та вручили повістку". Тоді він попросив змінити відтермінувати дату призову, оскільки його дружина була за кордоном, а він сам виховував малолітню дитину. І у ТЦК з цим погодились.

Згодом чоловік хотів отримати відстрочку від армії, оскільки він вважав, що самостійно виховував дитину. Підсудний також був переконаний, що його не повинні мобілізувати, бо він раніше "не служив в армії та немає бойового досвіду".

"Звертався до суду з заявою про встановлення факту самостійного виховання дитини, проте у вересні 2023 року йому було відмовлено в задоволенні заяви", - йдеться у матеріалах суду.

Чоловік заявив, що його дружина і далі працює у Польщі і хоч він розкаюється, проте не хоче мобілізуватись до армії.

Вирок суду

"Суд не може визнати щире каяття обвинуваченого обставиною, яка пом`якшує покарання, оскільки в судовому засіданні він пояснив до ТЦК він більше не звертався та не має наміру проходити військову службу, тобто не вжив та не має наміру вживати будь-яких заходів щодо мінімізації наслідків вчиненого ним кримінального правопорушення", - йдеться у пояснені.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі. Його взяли під варту одразу у залі суду.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, на Волині суд виправдав чоловіка, якого ТЦК звинуватив в ухиленні від мобілізації.

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