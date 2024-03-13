У Сумах дрон влучив у багатоповерхівку: є загиблі (фото)

Вночі проти 13 березня Сумах російський безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок. Є загиблі. З-під завалів врятували десять мешканців.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

"За попередньою інформацією, з-під завалів врятовано десять людей, вісім з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, є загиблі (інформація уточнюється)", - наголосили в ОВА.

Внаслідок влучання ворожого БпЛА у п'ятиповерхівку пошкоджено щонайменше 30 квартир, з них 15 - зруйновані.

Станом на ранок аварійно-рятувальні роботи на місці "прильоту" тривають. На місці працюють всі необхідні служби.

Наслідки атаки БпЛА

Вночі 13 березня БпЛА влучили у багатоквартирний житловий будинок в Сумах. Фото: Сумська ОВА.

Вночі 13 березня БпЛА влучили у багатоквартирний житловий будинок в Сумах. Фото: Сумська ОВА.

Вночі 13 березня БпЛА влучили у багатоквартирний житловий будинок в Сумах. Фото: Сумська ОВА.

Вночі 13 березня БпЛА влучили у багатоквартирний житловий будинок в Сумах. Фото: Сумська ОВА.

Як повідомлялося, окупанти вночі обстріляли "Шахедами" Суми. У результаті атаки відбулось влучання у багатоквартирний житловий будинок.

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