У Сумах і Охтирці - дуже складна гуманітарна ситуація - радник міністра МВС

У Сумах і Охтирці - дуже складна гуманітарна ситуація - радник міністра МВС

У місті Охтирка фактично немає тепла, попав снаряд у теплостанцію.

У містах Суми та Охтирка наразі склалася дуже складна гуманітарна ситуація.

Про це 4 брезня сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає "Укрінформ".

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"Зараз дуже складна гуманітарна ситуація і місті Суми й у місті Охтирка. У місті Охтирка фактично немає тепла, вчора попав снаряд у теплостанцію. Дуже складна ситуація з електроенергією, теплом, водопостачанням у місті Суми. По суті, я думаю, що сьогодні потрібно буде думати про певні гуманітарні кордони та будемо дивитися наскільки росіяни готові виконувати ті обіцянки, які вони взяли на себе вчора під час переговорів у Білорусі", - розповів Денисенко.

Раніше голова Сумської ОВА Дмитро Жицицький поінформував, що з Охтирки на Сумщині, де 3 березня авіаударами знищено теплоелектростанцію, необхідно терміново вивезти людей.

Що на інших територіях

За його словами, "у місті Києві зараз відносно спокійно, хоча вчора була тривога в певних районах". Також він зазначив, що "на околицях зараз вибухів ніяких не чути".

"Вчора (3 березня - ред.) під вечір стало відомо, що наші бійці знешкодили близько 10 БМП на території Гостомеля, і там вчора цілий день тривала зачистка від російських військ. І доходять певні дані про знищення ворожої техніки, але я хотів би, щоб ви отримали все ж таки офіційні дані", - підсумував Денисенко.