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У Сумах і Охтирці - дуже складна гуманітарна ситуація - радник міністра МВС

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У Сумах і Охтирці - дуже складна гуманітарна ситуація - радник міністра МВС

УНІАН

У місті Охтирка фактично немає тепла, попав снаряд у теплостанцію.

У містах Суми та Охтирка наразі склалася дуже складна гуманітарна ситуація.

Про це 4 брезня сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає "Укрінформ". 

"Зараз дуже складна гуманітарна ситуація і місті Суми й у місті Охтирка. У місті Охтирка фактично немає тепла, вчора попав снаряд у теплостанцію. Дуже складна ситуація з електроенергією, теплом, водопостачанням у місті Суми. По суті, я думаю, що сьогодні потрібно буде думати про певні гуманітарні кордони та будемо дивитися наскільки росіяни готові виконувати ті обіцянки, які вони взяли на себе вчора під час переговорів у Білорусі", - розповів Денисенко.

Раніше голова Сумської ОВА Дмитро Жицицький поінформував, що з Охтирки на Сумщині, де 3 березня авіаударами знищено теплоелектростанцію, необхідно терміново вивезти людей.

Що на інших територіях

За його словами, "у місті Києві зараз відносно спокійно, хоча вчора була тривога в певних районах". Також він зазначив, що "на околицях зараз вибухів ніяких не чути".

"Вчора (3 березня - ред.) під вечір стало відомо, що наші бійці знешкодили близько 10 БМП на території Гостомеля, і там вчора цілий день тривала зачистка від російських військ. І доходять певні дані про знищення ворожої техніки, але я хотів би, щоб ви отримали все ж таки офіційні дані", - підсумував Денисенко.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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