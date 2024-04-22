У Сумах керівник благодійного фонду продавав посвідчення волонтера чоловікам, які потім втікали за кордон

У Сумах правоохоронці викрили керівника благодійного фонду, який продавав волонтерські посвідчення чоловікам.

Про це повідомила пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

За даними слідства, керівник благодійного фонду "на папері" працевлаштовував чоловіків призовного віку до своєї організації, а потім оформлював їм фіктивні відрядження за кордон після яких псевдоволонтери вже не поверталися до України.

Оперативники затримали зловмисника під час одержання частини грошей в обмін на оформлення документів для виїзду за кордон.

За скоєне чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві псевдоволонтерка вкрала 1,2 млн на "допомогу пораненим" і спускала гроші на казино та наркотики.

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