У Сумах окупанти обстріляли хімічний завод: витік аміаку ліквідовано

Загрози для населення немає.
На території заводу "Сумихімпром", який обстріляли російські окупанти вранці 21 березня, ліквідували витік аміаку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС,
Зазначається, що наразі на території підприємства проводяться регламентні роботи. Загрози для населення немає.
Внаслідок атаки окупантів одна особа травмована - це працівник підприємства.
До слова, на території "Сумихімпром" проведено роботи по накладанню бандажу на пошкоджений трубопровід.
Як повідомлялося, на світанку 21 березня внаслідок російського ворожого обстрілу пошкоджено резервуар з аміаком ємністю у 50 тон. Станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку. О 7:15 його локалізували. Зона ураження становила близько 2.5 км.