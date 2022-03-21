У Сумах окупанти обстріляли хімічний завод: витік аміаку ліквідовано

Загрози для населення немає.

На території заводу "Сумихімпром", який обстріляли російські окупанти вранці 21 березня, ліквідували витік аміаку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС,

Зазначається, що наразі на території підприємства проводяться регламентні роботи. Загрози для населення немає.

Внаслідок атаки окупантів одна особа травмована - це працівник підприємства.

До слова, на території "Сумихімпром" проведено роботи по накладанню бандажу на пошкоджений трубопровід.

Як повідомлялося, на світанку 21 березня внаслідок російського ворожого обстрілу пошкоджено резервуар з аміаком ємністю у 50 тон. Станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку. О 7:15 його локалізували. Зона ураження становила близько 2.5 км.

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