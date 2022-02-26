У Сумах місцевий кинув коктейль Молотова у бензовоз російських окупантів: відео

ЗСУ закликають цивільних знищувати окупантів.

У Сумах місцевий житель кинув коктейль Молотова у бензовоз російських окупантів.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

"В Сумах місцеві жителі публікують відео, хтось кидає "коктейль Молотова" прямо по окупантському бензовозу. Беріть приклад з сумчан, бачите бензовоз окупанта - кидайте в нього коктейль Молотова!", - йдеться у повідомленні військових.