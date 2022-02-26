Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
У Сумах місцевий кинув коктейль Молотова у бензовоз російських окупантів: відео

У Сумах місцевий кинув коктейль Молотова у бензовоз російських окупантів: відео

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Сумах місцевий кинув коктейль Молотова у бензовоз російських окупантів: відео

ЗСУ закликають цивільних знищувати окупантів.

У Сумах місцевий житель кинув коктейль Молотова у бензовоз російських окупантів. 

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ. 

"В Сумах місцеві жителі публікують відео, хтось кидає "коктейль Молотова" прямо по окупантському бензовозу. Беріть приклад з сумчан, бачите бензовоз окупанта - кидайте в нього коктейль Молотова!", - йдеться у повідомленні військових. 

Зазначимо:

Росія наносить удари по цивільному населенню

Нагадаємо:

"Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно" - звернення Зеленського

"Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно" - звернення Зеленського
Наступна публікація