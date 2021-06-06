У Сумах між кіосками застрягла жінка – її діставали рятувальники

Після визволення жінку передали медикам.
У Сумах на вулиці Кооперативній посеред ночі між кіосками застрягла жінка.
Виклик про допомогу до служби 101 надійшов близько опівночі неділі, 6 червня. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Сумській області.
"На місце виклику прибуло відділення чергового караулу 1-ї державної пожежно-рятувальної частини. Застосування спецобладнання не знадобилось. Рятувальники обережно витягнули постраждалу з-поміж металевих стін, після чого передали її медикам. Всього до рятувальної операції було залучено п’ять осіб особового складу та одна одиниця спецтехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій", - зазначили в ДСНС.
Як саме жінка застрягла між кіосками та які травми отримала, не повідомляється.
Нагадаємо, днями в Одеській області у Любашівському районі 11-річний хлопчик застряг на даху. Довелося викликати рятувальників.