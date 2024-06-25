У Сумах на 5 років в'язниці засудили чоловіка, який був голим на березі річки: що він накоїв

У Сумах до 5 років позбавлення волі засудили чоловіка, який на березі місцевої річки показував дітям свої статеві органи.

Про це йдеться у вироку Зарічного районного суду м. Суми.

За даними суду, інцидент трапився 30 серпня 2022 року на березі річки Псел. Там дорослий чоловік, помітивши двох малолітніх та одну неповнолітню дівчину вибіг з-за кущів та почав демонструвати свій статевий орган, трусити стегнами та імітувати статевий акт.

На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що мовляв, того дня пішов на річку, бо вдома немає води. Чоловік наполягав, що він навмисно не показував дітям свого статевого органу та був у місцях, які розташовані подалі від людей. Він заявляв, що після того, як помився "лише струшував з себе ряску" і не тероризував дівчат.

"Крім того, дівчата, на його думку, не могли бачити його статевий член, оскільки місце, де він стояв, було закрито кущами від стежки, по якій йшли дівчата. Він на дівчат ніякої уваги не звернув, вони пройшли на відстані близько 20 метрів від нього та і все, до нього не спускались, і він не думав, що вони викличуть поліцію. Поліція приїхала хвилин через 15", - йдеться у свідченні підсудного.

На суді також виступили діти. Одна із дівчат зауважила, що коли вони гуляли біля річки, на них вискочив невідомий чоловік, який показував свій статевий орган, торкався до нього. Оскільки це тривало постійно, вони викликали поліцію.

"Зазначила про те, що по чоловіку не було видно, щоб він купався, а рухи руками зі статевим членом робив не для того, щоб струсити ряску, бо ніякої ряски на його тілі не було. Очевидно, що чіпав він свій член для свого задоволення", - йдеться у свідченні потерпілої.

Інші дівчата дали схожі свідчення.

У матеріалах суду йдеться, що лише після приїзду поліції чоловік погодився одягнути труси.

Матеріали суду

Суд проаналізував матеріали суду та визнав чоловіка винним за ч.2 ст.156 КК України. Також його внесуть Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, в Івано-Франківську затримали чоловіка, який регулярно оголювався перед жінками.

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