У Сумах на території ТЦК військовий до смерті побив 40-річного цивільного

У Сумському військкоматі запевняють, що жоден з учасників бійки на має стосунку до ТЦК.

У Сумах військовослужбовець побив 40-річного місцевого жителя, який від отриманих травм помер потім у лікарні. Інцидент стався на території Сумського ТЦК. Проте у військкоматі запевняют, що конфлікт стався між чоловіками, "які не є представниками ТЦК".

Про це пишуть поліція Сумщини, Сумський обласний ТЦК, місцеві видання SumyToday і Суспільне Суми.

Версія родичів загиблого

До журналістів звернулася тітка загиблого з проханням про розголос. Жінка розповіла, що її племінник Євген К. 29 грудня зателофонував до рідних і повідомив, що перебуває у військкоматі, після чого кинув трубку. Коли родичі перетелефонували, у відповідь їм сказали, що він не може підійти до слухавки.

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Бити на сполох рідні чоловіка почали наступного дня, коли він знову не вийшов на зв'язок. Коли рідні додзвонилися на той номер, що й минулого дня, їм повідомили, що начебто Євген випив пів літра горілки, йому стало зле і його відвезли до лікарні.

Вони стали шукати Євгена в медичних закладах і знайшли в обласній лікарні. Виявилося, що Євгена привезли з черепно-мозковою травмою і після операції він перебуває в комі.

"І потім цивільна дружина зателефонувала до обласної лікарні, і там сказали, що так, сьогодні, 30 грудня, о 8:00 з ТЦК привезли молодого хлопця з черепно-мозковою травмою. Він прооперований, в реанімації, в комі. Він підведений до штучного дихання. Все. Коли його привезли, було написано: "ТЦК, туалет", і 31-го зателефонували з лікарні о 8:00 і сказали: "Євген помер". Все, ми його поховали", – розповідає "Суспільному" тітка загиблого.

Вона стверджує, що у загиблого чоловіка не були побиті руки чи обличчя, але ззаду була велика гематома. На думку тітки, це свідчить, що її племінника тримали за руки і били.

"От руки не були побиті, обличчя не було побите. Була ззаду голова чорна, вся синя, красна, бордова, отака гематома. Таке враження, що його руки тримали. Ну коли вас б'є хтось, так, має бути реакція захищатися якось", – розмірковує жінка.

Що кажуть у лікарні

"Чоловік був доправлений до лікарні машиною екстреної допомоги о 8:45 ранку 30 грудня. О 8:50 пацієнта вже госпіталізували до реанімаційного відділення з підозрою на черепно-мозкову травму. Проводилися реанімаційні заходи, але травми були тяжкими, через що пацієнт помер 31 грудня", – розповів заступник директора з комунікаційних питань Сумської обласної клінічної лікарні Микола Савченко в коментарі SumyToday.

Версія ТЦК

Сумський обласний ТЦК був змушений визнати, що на його території дійсно сталася бійка з летальним результатом. Проте там запевняють, що жоден з учасників бійки на має стосунку до ТЦК.

"Напередодні нового року на території Сумського міського ТЦК та СП стався конфлікт між двома чоловіками, які не є співробітниками ТЦК та СП, внаслідок чого один завдав іншому тілесних ушкоджень. Постраждалого було доправлено до медичного закладу каретою швидкої допомоги, яку викликала чергова зміна", – йдеться в повідомленні.

Сумський ТЦК запевняє, що "всебічно сприяє слідству та допомагає поліцейським, які працюють над встановленням усіх обставин події". Відеоматеріали з камер спостереження передали правоохоронним органам.

Коментар поліції

В Сумській поліції розповіли, що встановили особу, яка завдала смертельних тілесних ушкоджень мешканцеві Сум.

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"Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що між місцевим жителем і військовослужбовцем виник раптовий конфлікт. У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловікові тілесних ушкоджень. Постраждалого ушпиталили, але від отриманих травм він помер у лікарні", – йдеться в повідомленні.

Чи має стосунок військовослужбовець до ТЦК, поліція не уточнює.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці військовослужбовця ТЦК підозрюють у завдаванні тілесних ушкоджень громадянинові.

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