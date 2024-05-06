У Сумах об'єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення — очільник міста

У місті розгортають роботу "пункти незламності".
Через атаку ударних безпілотників, які запустили російські загарбники, у Сумах об'єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення.
Про це повідомив начальник Міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.
Він заявив, що також резервним живленням забезпечать лікарні та водопостачання.
Також у місті розгортають "пункти незламності".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міненерго пояснили, навіщо Росія поновила обстріли енергетичної інфраструктури.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни знову атакували Харківщину, Синєгубов розповів про постраждалих.
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