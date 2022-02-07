У Сумах п’яна мати "загубила" вночі дитину у сусідній кімнаті

У Сумах п’яна мати "загубила" вночі дитину у сусідній кімнаті

На жінку склали адміністративний протокол.

У Сумах вночі на спецлінію "102" надійшло повідомлення від 38-річної жінки про те, що її 12-річна донька пішла з дому та не повернулася.

Про це повідомили у поліції регіону.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції, співробітники ювенальної превенції, а також екіпаж патрульної поліції. Прибувши на виклик, правоохоронці побачили жахливі умови проживання, а також заявницю, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Вона розповіла, що між нею та донькою виник конфлікт, після якого дівчинка пішла з дому.

Поліцейські опитали можливих свідків, сусідів, а також зателефонували родичам та друзям зниклої. Але згодом виявилося, що з квартири 12-річна сумчанка навіть не виходила. Її знайшли працівники поліції у сусідній кімнаті.

На жінку склали адміністративний протокол.

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Нагадаємо, в Одеській області мати поїла дитину, якій виповнилося лише 20 днів, самогоном із пляшечки.

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