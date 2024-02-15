У Сумах патрульному довелося приймати пологи у жінки, хоча поруч були лікарі: чому так сталося

Патрульному Дмитру Зуєнку довелося виконати дуже незвичайне завдання: він став асистентом під час пологів.

У Сумах у 33-річної жінки розпочалися активні перейми. Але вона не підпускала до себе лікарів, тож ті звернулися по допомогу до поліції.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

“Супровід породілля вже став звичною справою. А от приймати пологи, як цього разу в Сумах, це щось новеньке”, — написав він.

Фото: Патрульна поліція Сумської області

І додав, що після того, як лікарі звернулися на лінію 102, патрульний Дмитро Зуєнко без вагань став асистентом, допоміг вмовити перелякану жінку і прийняв пологи.

Читайте провідні новини дня:

“Вже за 15 хвилин на світ з’явилася здорова дівчинка. Абсолютно нетипове завдання точно запам’ятається на все життя. Бажаю немовляті міцного здоров’я та щасливого дитинства в мирній країні”, — поділився Білошицький.



Фото: Патрульна поліція Сумської області

Читайте також: