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У Сумах після вибухів частково зникло світло - моніторингові канали

У Сумах після вибухів частково зникло світло - моніторингові канали

Ілюстративне фото. Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: pixabay.com

На містян чекає неспокійна ніч.

У Сумах та Сумському районі знову пролунали вибухи.

Про це інформують моніторингові канали.

За їх інформацією, у місті частково зникло світло.

Наразі очікуємо на офіційну інформацію від органів влади. 

У Сумській області досі оголошена повітряна тривога. Перебувайте в укриттях. 

Нагадаємо, що у ніч проти 17 вересня 2024 року росіяни завдали масованого удару по Сумах, а сили ППО намагаються протидіяти ворожим ударам

Наслідки атаки уточнюються, всі служби працюють над ліквідацією наслідків ворожого удару.

Додамо, що раніше на Сумщині пролунали вибухи: Конотоп переходить на аварійне живлення.

Зауважимо, що вдень 11 вересня у Сумах пролунали вибухи. У ПС ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку з півдня.

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