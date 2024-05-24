У Сумах поліція і ТЦК силоміць діставали водія з авто: що кажуть у військкоматі

ТЦК запевняє, що події на відео на мають відношення до мобілізації. Військкоми нібито допомагали поліції спинити водія, який сів п'яним за кермо.

У Мережі поширили відео з міста Суми, на якому поліція та військові ТЦК "допомагають" водієві вийти з автівки. На кадрах видно, як поліцейські та військкоми силоміць витягають чоловік з авто, б'ють по руках, аби він відпустив кермо, а потім кричать "лежати".

Що кажуть у ТЦК

В обласному ТЦК підтвердили, що на кадрах дійсно присутні їхні колеги із Сумського міського ТЦК та СП. Воддночас, Сумський ОТЦК наголошує, що події на відео на мають відношення до мобілізації.

"Події, що відображені на відео не пов’язані з заходами оповіщення, а заголовок під відео "полювання на ухилянтів в Сумах" не відповідає дійсності та був використаний заради хайпу, щоб вчергове дискредитувати військовослужбовців ТЦК", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що громадяни звернулися до патрульних та повідомили про водія ЗАЗ Daewoo, який, ймовірно, керує автівкою у стані сп'яніння.

"Водій відмовлявся виконувати законну вимогу патрульних вийти з автівки та пройти огляд на стан сп'яніння. Навпаки, чоловік намагався зачинитися в транспортному засобі. На допомогу патрульним прийшли військовослужбовці, та спільними зусиллями, із застосуванням фізичної сили, дістали його з автівки", – зазначили у ТЦК.

У військкоматі запенили, що 40-річний керманич дійсно мав ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду він категорично відмовився.

"Командуванням Сумського обласного ТЦК та СП, з приводу даної події, ініційоване і проводиться службове розслідування, під час якого буде надана оцінка діям військовослужбовців Сумського міського ТЦК та СП", – додали у відомстві.

Раніше у соцмережах повідомили, що у Дніпрі невідомі напали на військового медика ЗСУ, переплутавши його з працівником ТЦК.

Нагадаємо, що 18 травня у місті Синельникове на Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на працівника ТЦК та СП, у результаті нападу військовослужбовець отримав ножове поранення руки.

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