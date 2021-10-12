У Сумах поліція ловила водія-порушника, що був у наркотичному сп'янінні

У Сумах поліція ловила водія-порушника, що був у наркотичному сп'янінні

25-річний чоловік не мав права керувати транспортним засобом.

У Сумах два екіпажі поліції ловили водія-порушника, а той тікав від них через усе місто.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 12 жовтня.

Під час нічного патрулювання увагу копів привернув легковик, що маневрував на дорозі. Увімкнувши блимавки та сирену, патрульні наказали водієві зупинитися. Але той лише додав газу. Викликавши на підмогу ще один екіпаж, патрульні намагалися наздогнати порушника, але той мчав з шаленою швидкістю - подекуди зустрічною смугою. Зрештою, копи таки заблокували втікача і затримали.

Як потім з'ясувалося, 25-річний порушник тікав, бо взагалі не мав права керувати транспортним засобом. До того ж, був під дією наркотиків. Та й в машині копи знайшли пакети з підозрілою речовиною. На порушника склали одразу три адмінпротоколи та передали його слідчо-оперативній групі.

Новини України: у Сумах поліція ловила водія-порушника, що був у наркотичному сп'янінні

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