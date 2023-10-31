У Сумах правоохоронці продали гуманітарну допомогу ЗСУ на понад 1 млн грн: як їх покарають

Правоохронці продали тютюнові вироби, які були призначені для ЗСУ, на місцевому ринку та через Інтернет.

У Сумах правоохоронців привласнили та продали майже 15 тисяч пачок цигарок з гуманітарної допомоги на суму 1 млн грн. Державне бюро розслідувань направили до суду обвинувальний акт.

Про це йдеться на сайті ДБР.

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Встановлено, що правоохоронці підробили листи від імені керівництва однієї з військових частин, із якими звернулися до представників тютюнової компанії. У листах вони просили надати цигарки, як гуманітарну допомогу для військових. Вони отримали від виробника 15 тисяч пачок цигарок на суму понад мільйон гривень. Але до військових цигарки не потрапили. Надалі фігурнати продали тютюнові вироби на місцевому ринку та через Інтернет.

Їх обвинувачують у продажі товарів безоплатної допомоги, підробленні офіційного документу та використанні підробленого документу (ч. 3 ст. 201-2, ч. 1, 4 ст. 358 КК України).

Правоохоронцям загрожує позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, киянин виманив гроші, обіцяючи евакуювати місцевих із Маріуполя. Його засуджено до трьох років позбавлення волі.

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