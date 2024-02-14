У Сумах прокоментували інформацію у Мережі про наступ росіян на півночі та загрозу окупації

Влада міста Суми спростовує інформацію у Мережі про нібито наступ російських окупантів на півночі України. Наразі реальної загрози немає.

Про це заявив керівник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

Він зауважив, що ворог поширює ІПСО про нібито наступ окупаційних військ на півночі України та окупації Сум. Втім, чиновник закликав не вірити фейкам та не піддаватися маніпуляціям

"Реальної загрози немає. А наші ЗСУ сильні і готові давати відсіч", - наголосив Дрозденко.

Нагадаємо, у ДПСУ повідомили, що російські диверсанти активізувалися у Сумській області. У цьому регіоні наразі фіксують найбільшу активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

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