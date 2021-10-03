У Сумах шестеро людей, зокрема троє дітей, отруїлись чадним газом

Сім'я отруїлася чадним газом. Двох дорослих та трьох дітей — 3, 7 та 11 років — госпіталізували.

У Сумах шестеро людей, зокрема троє неповнолітніх, отруїлися чадним газом.

Про це інформує поліція Сумської області.

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Відчувши слабкість і погіршення самопочуття, сім’я звернулися за допомогою до медиків. За словами лікарів, у громадян були ознаки отруєння чадним газом. Після надання необхідної допомоги 39–річного чоловіка відпустили додому, а от 38–річну жінку, 65-річного чоловіка та трьох дітей — 3, 7 та 11 років — госпіталізували.

Правоохоронцям потерпілі розповіли, що користувалася газовим проточним водонагрівачем. Однак через несправність повітряної витяжки у квартирі їм стало недобре і вони звернулися за допомогою до лікарів. Наразі за даним фактом поліцейські проводять перевірку.

Як повідомляє УНІАН, наразі всі потерпілі перебувають у реанімаційних відділеннях.

Нагадаємо, що у Тернополі 2-річний хлопчик отруївся чадним газом. Також у Львівській області двоє дітей, 5 та 9 років, отруїлися чадним газом.

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