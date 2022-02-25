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У Сумах снаряд влучив в будинок, зайнявся балкон на 12 поверсі

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НП сталася на вул. Кондратьєва.

У Сумах снаряд влучив в будинок, який розташований на вул. Кондратьєва. Зайнявся балкон на 12 поверсі

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на очевидців. 

За їньою інформацією, в будинок влучив снаряд.

Нагадаємо, раніше через російський обстріл у Сумах спалахнув контрольно-пропускний пункт Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" Державної прикордонної служби України. 

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