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У Сумах сталися вибухи

У Сумах сталися вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

Військові попереджали про загрозу КАБів.

Вдень 19 березня у Сумах сталися вибухи. На Сумщині від 13:59 оголошено повітряну тривогу. 

Про це інформують місцеві медіа та моніторингові канали.

"У Сумах було чутно звук вибуху", - повідомило "Суспільне". 

Зауважимо, що наразі детальної інформації немає. Втім, Повітряні сили попереджали про загрозу КАБів для Сумської області. 

Як повідомлялося, цієї ночі росіяни пошкодили об'єкти "Укрзалізниці". Окупанти вдарили двічі. Через атаку сталися знеструмлені ділянки.

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