У Сумах стався вибух у багатоповерхівці: що відомо (фото)

Один чоловік загинув, інший — травмований.
У четвер, 24 жовтня, у місті Суми пролунав вибух в одній із квартир багатоповерхівки. На місці події один чоловік отримав смертельні поранення, іншому надають медичну допомогу .
Про це повідомили у поліції Сумської області.
Як встановили правоохоронці, цього дня до квартири пари віком 26-ти та 25-ти років завітав їхній знайомий.
Чоловіки спілкувалися на кухні, в той час коли жінка перебувала у іншій кімнаті. Раптом вона почула вибух.
Чоловік, який прийшов в гості, помер у кареті швидкої допомоги, господаря госпіталізували з уламковими пораненнями.
Поліцейські вилучили з місця події речові докази, що вказують на вибух гранати. Остаточні висновки буде зроблено за результатами експертизи.
Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими приписами або вибуховими речовинами). Слідство триває.
Нагадаємо, у Києві чоловік намагався вбити рідного брата, кинувши гранату у вікно його квартири.
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