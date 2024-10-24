У Сумах стався вибух у багатоповерхівці: що відомо (фото)

Один чоловік загинув, інший — травмований.

У четвер, 24 жовтня, у місті Суми пролунав вибух в одній із квартир багатоповерхівки. На місці події один чоловік отримав смертельні поранення, іншому надають медичну допомогу .

Про це повідомили у поліції Сумської області.

Як встановили правоохоронці, цього дня до квартири пари віком 26-ти та 25-ти років завітав їхній знайомий.

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Чоловіки спілкувалися на кухні, в той час коли жінка перебувала у іншій кімнаті. Раптом вона почула вибух.

Чоловік, який прийшов в гості, помер у кареті швидкої допомоги, господаря госпіталізували з уламковими пораненнями.

Поліцейські вилучили з місця події речові докази, що вказують на вибух гранати. Остаточні висновки буде зроблено за результатами експертизи.

Виявлені на місці вибуху уламки відправили на експертизу / Фото: Поліція Сумської області

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими приписами або вибуховими речовинами). Слідство триває.

Нагадаємо, у Києві чоловік намагався вбити рідного брата, кинувши гранату у вікно його квартири.

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