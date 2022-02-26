У Сумах точаться вуличні бої і співають Гімн України: як українці боронять міста від російських окупантів

У Сумах точаться вуличні бої і співають Гімн України: як українці боронять міста від російських окупантів

Опівночі у спальному мікрорайоні Сум лунав Гімн України.

Військової частини в Охтирці, яка стійко тримала оборону – більше немає, її розбомбили. Поцілили крилатою ракетою, три вистріла, зв’язку з командиром немає. Багато загиблих.

Про це повідомляють журналісти ТСН.

У Сумах – точаться вуличні бої. Поблизу артучилища наші терооборонівці зранку підбили ворожу машину, горить прямо на вулиці. А в іншомсу кінці міста на Курському проспекті – і нині стріляють. Тероборона знищує та бере в полон росіян. Вантажівку, в якій їхали росіяни підбили інкасатори, що їхали на зустріч. Одного поранили з іншим провели "профілактичну бесіду".

В лікарні Сум почали доправляти поранених росіян. Населення просять не виходити на вулицю, людям радять не підходити до вікон, закрити штори. У місті багато ворожих солдат.

У напрямку столиці їдуть цілі колони бензовозів у супроводі бронетехніки, бо, як відомо, вже у окупантів є проблеми з пальним. Людей попереджають, щоби вони по можливості не виходили на вулицю, особливо в темну пору доби.

По-перше – комендантська година, а по-друге – на вулицях стріляють окупанти і цілять по людях. Розстрілюють цивільну техніку і людей.

Напередодні увечері у Сумах з автомата росіяни застрелили цивільного чоловіка – він помер у лікарні. Також людей попереджають про те що у Сумах авіація та диверсанти розкидають дитячі іграшки, телефони, цінні речі, начинені вибухівкою. Їх просять не чіпати.

А "Сумигаз" повідомляє про мітки, які окупанти залишають на газопроводах і трубах. Їх просять стирати, замальовувати. Великі міста – лишаються в оточенні, і навколо стоять ворожі системи залпового вогню, але жодний батальйон тероборони не здався ворогу.

Сумчани налаштовані дуже патріотично. Наразі формуються патрулі тероборони щюби зберегти майно людей, які евакуювалися і не допустити мародерства. Дуже багато людей зголосилися боронити міста, люди самоорганізовуються в загони, вступають до терооборон, дуже багато охочих, втім, на ранок, за останніми даними були проблеми із забезпеченням зброєю. Нас запевнили - її довозять. Тероборона переходить на партизанський режим.

А опівночі у спальному мікрорайоні Сум лунав Гімн України. Хтось грав мелодію на трубі, просто з вікна багатоповерхівки. Після виконання чути на відео чути аплодисменти і вигуки: "Слава Україні!" Це додає сил у такий нелегкий для всіх нас час.

За даними очільника Сумської військової адміністрації зранку росіяни почали відводити свою техніку від кордонів, вглиб РФ. Очевидно, що радіти рано, припускають, що ворог передислоковується чи змінює тактику дій.

Шостка в обороні, навколо міста – блокпости організовані міськрадою спільно з Нацгвардією України, місто готується тримати оборону.

До Охтирськуої лікарні привезли чотирьох військових з опіками та двох іноземних журналістів поранених. Командир військової частини вийшов на звязок.