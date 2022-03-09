У Сумах внаслідок авіаудару загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї родини

У Сумах внаслідок авіаудару загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї родини

Також ще одна людина загинула у селі Битиця на Сумщині.

У Сумах росіяни скинули три авіабомби на житлові квартали міста.

Про це розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За орієнтовною інформацією, якою володіє Живицький, внаслідок першого авіаудару загинули 22 мирних жителі. Серед жертв — троє дітей, усі вони з однієї родини.

"Спочатку повідомляли про дві дитини, але сьогодні (8 березня — Ред.) рятувальники дістали з-під завалів тіло хлопчика", — зазначив голова ОВА.

Також травмовані 8 людей, серед яких п'ятирічна дівчинка.

"Бомба прилетіла на приватний будинок на вулиці Роменській і знищила його вщент. У будинку було 9 людей, всі загинули. Шість будинків зруйновані вщент. Ще близько 2-х десятків сусідніх будинків зруйновані частково", — повідомив Живицький.

Друга бомба російської авіації потрапила у житловий будинок у селі Битиця на Сумщині. Одна людина загинула, ще одна — травмована.

Третю бомбу росіяни скинули на базу відпочинку "Сонячна Поляна". На щастя, ніхто не загинув, але четверо зазнали поранень.