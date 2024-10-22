У Сумах внаслідок російської атаки є влучання в житлові будинки: є поранений

У Сумах у ніч проти 22 жовтня 2024 року було чути вибухи.

Про це пише "Громадське".

Пізніше стало відомо, що внаслідок російської атаки на Суми є влучання в житлові будинки, повідомив начальник МВА Олексій Дрозденко.

Штаб з ліквідації НС почне працювати з 09:00 у школі № 27.

Також внаслідок влучання в будинок одна людина доставлена в лікарню.

На місці ДСНС продовжує пошуки, повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

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