У Сумах ворожий безпілотник вдарив по приміщенні дитячого медичного закладу

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

У ніч проти 4 березня 2025 року ворог атакував цивільну інфраструктуру міста Суми.

Про це у повідомленні у соцмережах інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Внаслідок удару БПЛА пошкоджені приміщення дитячого медичного закладу.

Аварійно-рятувальні служби працюють над локалізацією та гасінням пожежі.

Попередньо без жертв.

На щастя, немає жертв унаслідок ворожого удару дроном по Сумах / Фото: t.me/s/Sumy_news_ODA

Наслідки уточнюються.

Також в.о. міського голови Артем Кобзар повідомив, що унаслідок ворожого удару у частині міста є перебої з електрикою.

Нагадаємо, що раніше росіяни завдали по Сумщині: пошкоджені приватні будинки та інфраструктура.

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