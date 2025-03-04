У Сумах ворожий безпілотник вдарив по приміщенні дитячого медичного закладу

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.
У ніч проти 4 березня 2025 року ворог атакував цивільну інфраструктуру міста Суми.
Про це у повідомленні у соцмережах інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Внаслідок удару БПЛА пошкоджені приміщення дитячого медичного закладу.
Аварійно-рятувальні служби працюють над локалізацією та гасінням пожежі.
Попередньо без жертв.
Наслідки уточнюються.
Також в.о. міського голови Артем Кобзар повідомив, що унаслідок ворожого удару у частині міста є перебої з електрикою.
Нагадаємо, що раніше росіяни завдали по Сумщині: пошкоджені приватні будинки та інфраструктура.
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