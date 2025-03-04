Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У Сумах ворожий безпілотник вдарив по приміщенні дитячого медичного закладу

У Сумах ворожий безпілотник вдарив по приміщенні дитячого медичного закладу

У Сумах ворожий безпілотник вдарив по приміщенні дитячого медичного закладу

Ворог продовжує атакувати українців безпілотниками / Фото: ТСН.ua

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

У ніч проти 4 березня 2025 року ворог атакував цивільну інфраструктуру міста Суми.

Про це у повідомленні у соцмережах інформує Сумська обласна військова адміністрація

Внаслідок удару БПЛА пошкоджені приміщення дитячого медичного закладу.

Аварійно-рятувальні служби працюють над локалізацією та гасінням пожежі.

Попередньо без жертв.

На щастя, немає жертв унаслідок ворожого удару дроном по Сумах / © t.me/s/Sumy_news_ODA
На щастя, немає жертв унаслідок ворожого удару дроном по Сумах / Фото: t.me/s/Sumy_news_ODA

Наслідки уточнюються.

Також в.о. міського голови Артем Кобзар повідомив, що унаслідок ворожого удару у частині міста є перебої з електрикою. 

Нагадаємо, що раніше росіяни завдали по Сумщині: пошкоджені приватні будинки та інфраструктура

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація