У Сумах врятували кота зі зруйнованого обстрілом будинку (фото)

Кіт перебував в одній із квартир у будинку, який зруйнували російські терористи.
Співробітники державної служби з надзвичайних ситуацій врятували 15-річного кота, який потрапив під обстріл російських терористів у Сумах.
Про це інформує пресслужба ДСНС.
У повідомленні зазначається, що кіт перебував в одній із квартир у будинку, який зруйнували російські терористи.
"У Сумах на третій день аварійно-рятувальних робіт співробітникам ДСНС вдалося знайти 15-річного котика, який перебував в одній із квартир зруйнованого росіянами будинку", - йдеться у повідомленні.
Також у ДСНС додали, що живого, але наляканого пухнастика передали господарям та відвезли до ветклініки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Житомирі рятувальники зловили рудого кота, який рік жив на вивісці магазину та не давав себе спіймати.
Крім того, ми раніше інформували, що у трикімнатній квартирі волонтерки Тетяни Переверзєвої в окупованому Бердянську проживає 170 котів.
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