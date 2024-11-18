У Сумах за ніч зросла кількість загиблих та поранених

Кількість постраждалих збільшилася до 89 людей, з них 11 дітей.

Кількість загиблих у Сумах внаслідок російського удару по багатоповерхівці ввечері, 17 листопада, зросла до 11 людей.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на в.о. міського голови Артема Кобзара.

Як повідомили в ДСНС, кількість постраждалих збільшилася до 89 людей, з них 11 дітей.

До наметів ДСНС та Червоного Хреста звернулись 105 людей.

Нагадаємо, увечері в неділю, 17 листопада, російські окупанти влучили в багатоповерхівку у місті Суми.

Як повідомлялося, унаслідок ракетного удару по багатоповерховому будинку 10 людей загинули. Серед загиблих двоє дітей – 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка. Постраждали 55 людей, включаючи 8 дітей.

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