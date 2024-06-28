У Сумах зафіксували "дивні" опади: місцева влада зробила важливу заяву

В одного чоловіка виникла алергічна реакція.

Напередодні ввечері 27 червня в Сумах зафіксували "дивні" опади невизначеного характеру. Втім, змін радіаційного або хімічного фонів не зафіксовано.

Про це повідомив очільник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

"Змін радіаційного або хімічного фону не зафіксовано. До екстреної медицини звернувся один чоловік з алергічною реакцією, від госпіталізації відмовився, допомога була йому надана на місці", — повідомив чиновник.

За його словами, місцева влада звернулася до Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб, аби з'ясувати усі обставини. Наразі тривають експертизи частинок.

Нагадаємо, у Сумах 27 червня ввечері служба 15-80 отримала два звернення від громадян про дивні опади в повітрі в районі вулиці Привокзальна, а також про погане самопочуття.

Читайте також:

Київ потрапив до десятки найгірших для життя міст світу

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.