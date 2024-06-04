У Сумах замінували ТЦК — повідомлення з місця події

На місці зараз працюють відповідні служби.

У Сумах стало відомо про мінування міського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомив кореспондент місцевого видання "Данкор онлайн" з місця події.

На місці зараз працюють відповідні служби. А подробиці уточнюють.

Офіційного підтвердження та повідомлення про інцидент поки не надходило.

Нагадаємо, ТСН.ua вже повідомляв, що ДБР викрило одного з командувачів на залученні бійців до будівництва його маєтку. В Одеські області повідомили про підозру керівнику регіонального управління сил територіальної оборони "Південь", який змушував підлеглих будувати йому приватну оселю.

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