У Сумах завершили роботи на місці удару по пансіонату: яка остаточна кількість поранених та загиблих

Ціллю ворога сьогодні стали люди похилого віку.

У Сумах завершені роботи на місці авіаційного удару по геріатричному пансіонату. Загалом поранення дістали 13 людей. На жаль, є загибла.

Про це повідомили у ДСНС.

Як конкретизували рятувальники, з пошкодженої будівлі вдалось евакуйовано 147 осіб.

"Внаслідок удару травмовано 13 осіб, загинула 70-ти річна жінка", - констатували у ДСНС.

Нагадаємо, вдень 19 вересня армія РФ обстріляла геріатричний пансіонат у Сумах. У будівлю закладу влучив російський снаряд.

Читайте також: