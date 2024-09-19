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У Сумах завершили роботи на місці удару по пансіонату: яка остаточна кількість поранених та загиблих

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У Сумах завершили роботи на місці удару по пансіонату: яка остаточна кількість поранених та загиблих

Обстріл геріатричного пансіонату у Сумах

Ціллю ворога сьогодні стали люди похилого віку.

У Сумах завершені роботи на місці авіаційного удару по геріатричному пансіонату. Загалом поранення дістали 13 людей. На жаль, є загибла.

Про це повідомили у ДСНС.

Як конкретизували рятувальники, з пошкодженої будівлі вдалось евакуйовано 147 осіб. 

"Внаслідок удару травмовано 13 осіб, загинула 70-ти річна жінка", - констатували у ДСНС.

Нагадаємо, вдень 19 вересня армія РФ обстріляла геріатричний пансіонат у Сумах. У будівлю закладу влучив російський снаряд. 

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