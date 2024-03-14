У Сумах зросла кількість загиблих внаслідок удару дрона по багатоповерхівці (фото)

У Сумах до трьох зросла кількість загиблих внаслідок удару російського безпілотника по багатоповерхівці вночі проти 13 березня.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"На місці ворожого удару по п’ятиповерхівці, що стався вночі 13 березня, рятувальники деблокували тіло третьої загиблої людини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошукові роботи на місці "прильоту" тривають.

В Сумах під уламками зруйнованої багатоповерхівки виявили тіло третього загиблого. / Фото: ДСНС

Сумах до трьох зросла кількість загиблих внаслідок удару російського безпілотника.

Тим часом Сумська міська військова адміністрація інформує, що станом на ранок 14 березня відомо про 14 постраждалих. На стаціонарному лікуванні залишаються четверо осіб, серед яких одна дитина. За інформацією медиків, стан двох потерпілих важкий стабільний, а двох - середньої важкості.

Нагадаємо, сьогодні зранку рятувальники відновили пошуки на місці зруйнованої багатоповерхівки в Сумах. Адже під завалами можуть бути люди. Пошукові роботи було призупинено напередодні ввечері.

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