У Сумах 13-річна дівчинка сама вибралася з-під завалів і врятувала тата: відео

Аріна Журба з батьками / © скриншот з відео

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Під час російського удару по багатоповерхівці у Сумах 30 січня цього року під завалами будинку опинилася ціла родина 13-річної Аріни Журби. Сама дівчинка змогла не лише вибратися назовні, а й відкопати з-під купи цегли та уламків будівельних конструкцій свого тата та старшого брата.

Батькові Аріна змогла допомогти вибратися, а її брата Дениса витягли вже рятувальники: дівчинка не змогла підняти бетонну плиту, якою придавило хлопця, за кілька днів він помер у лікарні. Історію мужньої дівчинки, що стала лауреаткою благодійної акції «Діти-герої», розповіли у Міністерстві внутрішніх справ у Telegram.

Того дня, 30 січня, коли російський дрон влетів у багатоповерхівку у Сумах, вбивши 11 і поранивши 14 людей, 13-річна Аріна була вдома з татом і старшим братом. Обидва, як згадує дівчинка, саме дрімали: тато у спальні, а брат Денис — на дивані у вітальні. Сама ж Аріна не спала — і завчасно почула звук двигуна «Шахеда». Однак не встигла нічого зробити, пише OBOZ.

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Коли дівчинка отямилася, у повітрі в понівеченій квартирі (дрон влетів у будинок на рівні 6 поверху, де й мешкала родина) стояв густий пил. Вибравшись з-під цегли, що впала на неї, Аріна побігла у спальню до батька. Вона кликала тата, однак не отримувала відповіді. Тоді, визначивши місце, де, на її думку, колись стояло ліжко, Аріна почала відкидати будівельне сміття.

Батька дівчинка таки знайшла. Ледь отямившись і ще не до кінця звільнившись з-під завалів, чоловік попросив доньку допомогти братові. І Аріна побігла у колишню вітальню, вигукуючи його ім’я — і не чуючи відповіді.

Під купами цегли та пилу їй вдалося знайти Дениса. Він, пригадує дівчинка, стогнав і просив про допомогу. Однак через те, що тіло хлопця затиснула плита перекриття, що впала просто на нього, витягти брата дівчинка не змогла. Його згодом деблокували рятувальники, що працювали на місці удару, розбираючи завали та шукаючи тих, хто вижив і тих, кого вбила Росія упродовж 19 годин. І Денис на рятувальників дочекався: сестра розчистила його обличчя, у надії, що так хлопцеві буде хоч трохи легше дихати.

На жаль, прожив Денис після порятунку недовго: 2 лютого у лікарні його серце зупинилося. Він став 11 жертвою того страшного удару військ РФ.

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Аріна, згадуючи про брата, не може стримати сліз.

«Він був для мене найближчою і найкращою людиною. Дуже жаль, що він пішов від мене…» — зізнається дівчинка.

Нині Аріна разом з мамою і татом живуть у новому помешканні — неподалік від будинку, який зруйнував російський «Шахед». Дівчинка розуміє, що повернути їй брата не сила нікому. Тож коли її запитують про її найбільшу мрію — просто каже: жити мирно, спокійно, і завжди залишатися разом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Сумах важкі поранення дістав 17-річний Денис Журба, який перебуває в лікарні у критичному стані. Це і був брат Аріни.

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