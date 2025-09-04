У Сумах було чутно вибух: що відомо

Стовп диму

Вдень 4 вересня у Сумах було чутно вибух. У місті частково відсутнє електропостачання.

Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

«У Сумах було чутно вибух, у місті частково відсутнє електропостачання, повідомили наші кореспонденти», — йдеться у повідомленні.

Також стало відомо про зміни у русі транспорту.

«У зв’язку з відсутністю електроенергії тролейбуси в Сумах призупинили рух», — повідомили в «Електроавтотрансі».

Деталі встановлюються.

Раніше цього ж дня росіяни атакували критичну інфраструктуру Сум. Через обстріл частина обласного центру та району була знеструмлена.

«Шановні споживачі електроенергії! Унаслідок удару армією РФ по критичній інфраструктурі Сум частково знеструмлений обласний центр і частина Сумського району», — йдеться у повідомленні АТ «Сумиобленерго».

За даними енергетиків, перерва в розподілі електроенергії тимчасова. Фахівці намагаються якнайшвидше відновити постачання.