- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 210
- Час на прочитання
- 1 хв
У Сумах було чутно вибух: що відомо
У четвер, 4 вересня, у Сумах пролунав вибух.
Вдень 4 вересня у Сумах було чутно вибух. У місті частково відсутнє електропостачання.
Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».
«У Сумах було чутно вибух, у місті частково відсутнє електропостачання, повідомили наші кореспонденти», — йдеться у повідомленні.
Також стало відомо про зміни у русі транспорту.
«У зв’язку з відсутністю електроенергії тролейбуси в Сумах призупинили рух», — повідомили в «Електроавтотрансі».
Деталі встановлюються.
Раніше цього ж дня росіяни атакували критичну інфраструктуру Сум. Через обстріл частина обласного центру та району була знеструмлена.
«Шановні споживачі електроенергії! Унаслідок удару армією РФ по критичній інфраструктурі Сум частково знеструмлений обласний центр і частина Сумського району», — йдеться у повідомленні АТ «Сумиобленерго».
За даними енергетиків, перерва в розподілі електроенергії тимчасова. Фахівці намагаються якнайшвидше відновити постачання.