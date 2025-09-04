ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
1 хв

У Сумах було чутно вибух: що відомо

У четвер, 4 вересня, у Сумах пролунав вибух.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

Стовп диму

Вдень 4 вересня у Сумах було чутно вибух. У місті частково відсутнє електропостачання.

Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

«У Сумах було чутно вибух, у місті частково відсутнє електропостачання, повідомили наші кореспонденти», — йдеться у повідомленні.

Також стало відомо про зміни у русі транспорту.

«У зв’язку з відсутністю електроенергії тролейбуси в Сумах призупинили рух», — повідомили в «Електроавтотрансі».

Деталі встановлюються.

Раніше цього ж дня росіяни атакували критичну інфраструктуру Сум. Через обстріл частина обласного центру та району була знеструмлена.

«Шановні споживачі електроенергії! Унаслідок удару армією РФ по критичній інфраструктурі Сум частково знеструмлений обласний центр і частина Сумського району», — йдеться у повідомленні АТ «Сумиобленерго».

За даними енергетиків, перерва в розподілі електроенергії тимчасова. Фахівці намагаються якнайшвидше відновити постачання.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
210
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie