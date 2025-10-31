- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 78
- Час на прочитання
- 1 хв
У Сумах було чути щонайменше 10 вибухів: є влучання у багатоповерхівку та постраждалі
Протягом лише однієї години по місту було спрямовано 10 безпілотників, які завдали прицільних ударів по цивільній інфраструктурі.
Російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе по місту Суми.
Про це повідомили голова Сумської ОВА Олег Григоров та виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар.
Зокрема, за словами Григорова, зафіксовані влучання у дев’ятиповерховий та двоповерховий житлові будинки у різних районах міста.
Артем Кобзар уточнив, що один з ударів припав на багатоповерхівку у Зарічному районі.
«Двом постраждалим із багатоповерхівки — неповнолітній дівчині та літній жінці — вже надали допомогу на місці», — повідомив голова ОВА.
Інформація щодо інших можливих поранених наразі уточнюється. Мешканцям пошкоджених осель надається необхідна допомога.
Олег Григоров також наголосив, що загроза повторних ударів залишається.
Раніше повідомлялося, що російські війська здійснили масовану атаку ударними дронами по Сумах.
Ми раніше інформували, що російські загарбники завдали удару безпілотником по заправці у Сумах.