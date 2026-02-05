У Сумах дрон "Герань-2" вдарив у двір багатоповерхівки: подробиці

ППО / © tsn.ua

У ніч проти 5 лютого російські війська знову атакували Суми безпілотниками. Близько 02:30 зафіксовано влучання у двір багатоквартирного будинку в Зарічному районі міста.

Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар.

За попередніми даними, удар було завдано безпілотником типу «Герань-2». Унаслідок атаки в багатоповерхівці вибито понад 50 вікон, також пошкоджено припарковані автомобілі.

Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється. Попередньо, загиблих і поранених немає.

На місці працюють рятувальні та комунальні служби, триває ліквідація наслідків удару.

Міська влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози атак.

