У Сумах дрон РФ влучив у багатоповерхівку та приватний будинок: що відомо

Російські війська вночі 2 червня завдали ударів безпілотниками по житловому сектору Сум.

Як повідомив виконувач обов’язків Сумського міського голови та секретар Сумської міської ради Артем Кобзар, близько 01:05 у Зарічному районі міста було зафіксовано влучання БпЛА у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки виникло задимлення.

Також у Ковпаківському районі ворожий безпілотник влучив у приватний житловий будинок. Через удар загорілася покрівля будівлі.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

На місцях працюють рятувальники та інші екстрені служби. Інформація щодо наслідків російської атаки уточнюється.

