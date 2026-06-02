У Сумах дрон РФ влучив у багатоповерхівку та приватний будинок: що відомо
У ніч проти 2 червня російські безпілотники атакували житлові райони Сум. Один дрон влучив у багатоповерхівку, інший — у приватний будинок.
Російські війська вночі 2 червня завдали ударів безпілотниками по житловому сектору Сум.
Як повідомив виконувач обов’язків Сумського міського голови та секретар Сумської міської ради Артем Кобзар, близько 01:05 у Зарічному районі міста було зафіксовано влучання БпЛА у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки виникло задимлення.
Також у Ковпаківському районі ворожий безпілотник влучив у приватний житловий будинок. Через удар загорілася покрівля будівлі.
За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.
На місцях працюють рятувальники та інші екстрені служби. Інформація щодо наслідків російської атаки уточнюється.
