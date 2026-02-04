У Сумах дрон вдарив у двір багатоповерхівки: РФ продовжує атакувати мирні міста

Дрон / © ТСН.ua

Російські війська знову атакували місто Суми. У Зарічному районі зафіксовано влучання у двір багатоквартирного житлового будинку.

Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар.

За попередніми даними, внаслідок удару пошкоджено близько сотні вікон у будинках навколо, а також цивільні автомобілі, припарковані у дворі.

На щастя, за наявною інформацією, загиблих і поранених немає.

На місці події працюють рятувальники, комунальні та аварійні служби. Триває ліквідація наслідків удару та відновлювальні роботи.

До допомоги долучилися й громадські організації, які допомагають закривати вибиті вікна. У міській владі подякували комунальникам та працівникам ДСНС за оперативну роботу.

Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, що раніше в ніч проти 3 лютого Росія здійснила масовану атаку на енергосистему України, цілячись у ТЕЦ і ТЕС під час рекордних морозів -25°C. Без теплопостачання залишилися сотні тисяч сімей.

Київ та Харківщина стали головними цілями російського удару по енергетиці.

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що ворог цілеспрямовано бив по ТЕЦ і ТЕС у Києві, Харкові та Дніпрі.

За даними Київського міського голови Віталія Кличка, через зупинку теплоелектроцентралі без опалення залишилися близько 1100 житлових будинків у Дніпровському та Дарницькому районах столиці. З метою запобігання пошкодженню комунікацій внаслідок розмерзання систем комунальні служби вранці здійснили злив води з мереж опалення.

Загалом нічна атака на Київ спричинила руйнування у кількох районах міста. За офіційною інформацією, шестеро людей дістали поранення, двох із них госпіталізували до медичних закладів столиці.